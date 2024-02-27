Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.
Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.