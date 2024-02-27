Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.