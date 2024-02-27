От чародея до брокера: аферисты обманули жительниц Башкирии разными способами

Заявительница пояснила, что в соцсети нашла аккаунт человека, который совершает магические обряды дистанционно. Разумеется, услуги чародея были не бесплатны. Женщина заплатила незнакомцу, но вскоре поняла, что сделала это зря.
Другая белоречанка, работающая на градообразующем предприятии, перевела злоумышленникам 2 миллиона 106 тысяч рублей. С женщиной в мессенджере связались якобы финансовые аналитики, которые предложили ей заработок на инвестициях. Она им поверила и, как ей казалось, удачно вкладывала деньги в будущую большую прибыль. Лжеброкеры несколько месяцев «обрабатывали» доверчивую горожанку, а в итоге никакого заработка она не получила. Стоит отметить, что полицейские проводили профилактические беседы по месту работы потерпевшей и регулярно публикуют в корпоративной газете предостерегающие статьи. В данной ситуации, увы, превентивные меры не сработали.
В третьем случае потерпевшая попалась на старую уловку мошенников. 82-летней белоречанке на стационарный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что её сестра попала в ДТП и срочно нужны деньги. Пенсионерка поверила в эту ложь и через неустановленного курьера передала преступникам почти 243 тысячи рублей. О том, что с родственницей всё в порядке, бабушка узнала слишком поздно, когда деньги были уже в руках аферистов.
По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Ведётся следствие.
Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, как 73-летняя жительница Уфы за пять дней отдала мошенникам 5 млн рублей, накопленные за 15 лет.