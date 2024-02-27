От чародея до брокера: аферисты обманули жительниц Башкирии разными способами

Другая белоречанка, работающая на градообразующем предприятии, перевела злоумышленникам 2 миллиона 106 тысяч рублей. С женщиной в мессенджере связались якобы финансовые аналитики, которые предложили ей заработок на инвестициях. Она им поверила и, как ей казалось, удачно вкладывала деньги в будущую большую прибыль. Лжеброкеры несколько месяцев «обрабатывали» доверчивую горожанку, а в итоге никакого заработка она не получила. Стоит отметить, что полицейские проводили профилактические беседы по месту работы потерпевшей и регулярно публикуют в корпоративной газете предостерегающие статьи. В данной ситуации, увы, превентивные меры не сработали.