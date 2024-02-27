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В Кашкадарье калийный завод заплатит 360 миллионов сумов за загрязнение ручья Туяшсай

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дехканабадский калийный завод, расположенный в Кашкадарьинской области, сбрасывал сточные воды прямо в ручей. Объект должен выплатить компенсацию ущерба, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В Минэкологии рассказали, инспекторы изучили деятельность Дехканабадского калийного завода и выяснили, что часть сточных вод предприятия сбрасывалась непосредственно в ручей Туяшсай. В пробах стоков обнаружили большое количество различных веществ.

Как оказалось, проект объекта не предусматривает водоочистное сооружение для откачки образующихся под землей фильтрационных вод.

По итогу проверки завод обязали выплатить компенсацию в размере 363 миллионов сумов. Также руководству предприятия даны обязательные указания, состоящие из 18 пунктов, по устранению выявленных в ходе проверки недостатков.

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