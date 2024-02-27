Суд в Островце вынес приговор двум обвиняемым за убийство

В ноябре 2023 года двое мужчин ночью затеяли драку с молодым человеком. Повод был незначительный и касался лишь одного из них. Но выпившие парни посчитали его достаточным и учинили драку на крыльце здания, где размещается и многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце. Оба обвиняемых из хулиганских побуждений умышленно нанесли множественные удары потерпевшему, в результате молодой человек упал, ударившись о бетонные ступени, и скончался на месте происшествия.
Обвиняемые признали себя виновными частично, отрицали совершение преступления из хулиганских побуждений группой лиц. Однако суд признал обоих обвиняемых виновными в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На основании ч.3 ст. 147 УК оба приговорены к длительным срокам. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима, второму — в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
С обвиняемых в солидарном порядке взыскано материальное возмещение морального вреда — Br40 тыс. в пользу отца погибшего.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.