Суд в Островце вынес приговор двум обвиняемым за убийство

В ноябре 2023 года двое мужчин ночью затеяли драку с молодым человеком. Повод был незначительный и касался лишь одного из них. Но выпившие парни посчитали его достаточным и учинили драку на крыльце здания, где размещается и многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце. Оба обвиняемых из хулиганских побуждений умышленно нанесли множественные удары потерпевшему, в результате молодой человек упал, ударившись о бетонные ступени, и скончался на месте происшествия.