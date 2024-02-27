Имама мечети осудили за взятку в Шымкенте

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Как указывается в материалах, 63-летний директор установил «таксу» для желающих получить отдых и лечение в Доме ветеранов.
В случае, если у претендентов не имелось путевки, они должны были заплатить ему наличными 30 тыс. тенге за койко-место. Сбор средств осуществляла старшая медсестра.
В октябре прошлого года таким образом устроить своих пожилых родственников попытались трое казахстанцев. Среди них оказался имам одной из мечетей, хлопотавший за свою мать, а также бухгалтер этого же Дома ветеранов. Причем для бухгалтера сумма взятки была увеличена до 50 тыс. тенге.
По данным суда, в общей сложности директор заработал 90 тыс. тенге, а старшая сестра — 20 тыс. тенге. Однако оба были задержаны сотрудниками Антикора.
В ходе следствия были установлены и взяткодатели. В итоге суд оштрафовал экс-директора на 4 млн 50 тыс. тенге, медсестру — на 2 млн 250 тыс. тенге. Имам среди остальных взяткодателей получил наименьший штраф — 450 тыс. тенге. Бухгалтер должен выплатить 600 тыс. тенге, а третья обвиняемая — 750 тыс. тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.