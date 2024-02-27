Имама мечети осудили за взятку в Шымкенте

В октябре прошлого года таким образом устроить своих пожилых родственников попытались трое казахстанцев. Среди них оказался имам одной из мечетей, хлопотавший за свою мать, а также бухгалтер этого же Дома ветеранов. Причем для бухгалтера сумма взятки была увеличена до 50 тыс. тенге.