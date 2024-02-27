В Ростовской области у нарушителей изъяли пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат

В течение 2023 года в Ростовской области у нарушителей изъяли автоматы, пулемет и взрывчатку. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по региону, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.
— За год зарегистрировали 466 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Было изъято 18 автоматов, пулемет, 13 гранатометов, 27 винтовок, 82 пистолета, 238 гранат, 37 кг взрывчатых веществ и 27 тысяч патронов, — прокомментировал Олег Агарков.
Представитель МВД добавил, что в регионе сохраняется сложная оперативная обстановка. Только за прошедший год правоохранители вместе с сотрудниками УФСБ задержали 19 человек, планировавших диверсии.