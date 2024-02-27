В Подмосковье нашли 15-летнюю школьницу, которая пропала в Новосибирске

15-летнюю школьницу из Новосибирска, которая 19 февраля пропала в Заельцовском районе, нашли в Подмосковье. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что школьница пропала 19 февраля в Новосибирске, девочка ушла из дома в Заельцовском районе. Известно, что до своей пропажи она сходила в парикмахерскую, где сделала новую прическу.
По факту исчезновения девочки 2008 года рождения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
В последний раз школьницу видели около станции метро «Площадь Ленина» в центре Новосибирска. Она была одета в черную куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве. Девочка живет с мамой и братом, при этом раньше она никогда не сбегала из дома.
По данным ТАСС, сейчас решается вопрос о передачи школьницы законным представителям. Как 15-летняя девочка оказалась в Подмосковье, неизвестно. Это предстоит выяснить правоохранителям.