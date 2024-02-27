В Подмосковье нашли 15-летнюю школьницу, которая пропала в Новосибирске

В последний раз школьницу видели около станции метро «Площадь Ленина» в центре Новосибирска. Она была одета в черную куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве. Девочка живет с мамой и братом, при этом раньше она никогда не сбегала из дома.