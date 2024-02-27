Воронежские спасатели предупредили об опасных сосульках на многоэтажках

Спасатели попросили воронежцев быть внимательными: на карнизах многоэтажных домов в областном центре нависли огромные сосульки. Это настоящая беда, несущая угрозу жизни, здоровью горожан и порчу автомобилям. Об этом 27 февраля рассказали в соцсетях сотрудники казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».