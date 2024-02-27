Воронежские спасатели предупредили об опасных сосульках на многоэтажках

Спасатели попросили воронежцев быть внимательными: на карнизах многоэтажных домов в областном центре нависли огромные сосульки. Это настоящая беда, несущая угрозу жизни, здоровью горожан и порчу автомобилям. Об этом 27 февраля рассказали в соцсетях сотрудники казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».
Наледь на крышах домов наросла из-за колебаний температуры. С потеплением куски льда могут рухнуть.
— Ночью подмораживает, и сосулька растет в ширь, днем же эта зараза подтаивает и растет вниз. И в конце концов совершает полет, — отмечают эксперты.
Так что на опасные глыбы на крышах нужно обращать внимание чаще.
— Смотрим дружно вверх, лучше уж ногу подвернуть, чем внезапно получить сосулькой по голове. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя! — посоветовали в ведомстве.