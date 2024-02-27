Антибиотики в куриных яйцах выявили в Нижнем Новгороде

«Действующими в России регламентами не допускается сохранение остаточных количеств используемых для лечения животных антибиотиков в пищевых продуктах. Ответственность за соблюдением соответствующих правил применения антибиотиков в сельском хозяйстве полностью лежит на производителе», — говорится в сообщении. «Длительное использование в пищу продуктов питания животного происхождения, содержащих антибиотики, вызывает неблагоприятные последствия для здоровья человека», — отмечается в сообщении.