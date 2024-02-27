В Братском районе охотник застрелил товарища, приняв его за волка

Двое мужчин отправились на охоту на волков в Братском районе и в процессе разъехались в разные стороны. В какой-то момент один из них увидел движущуюся цель, принял ее за хищника и дважды выстрелил. Оказалось, это шёл товарищ. Случайный выстрел стал роковым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.