Прокуратура Алматы обратилась к горожанам

Прокуратура Алматы предупредила горожан о мошеннических преступлениях, таких как участие в гивах, розыгрышах блогеров. В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленники создают фейковые страницы знаменитостей.
Формат гив проводится от лица популярной личности — отмечается, что в нем могут использовать старое фото или видео, которое изменили злоумышленники.
Напомним, недавно эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Особое внимание они уделили новым видам мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Отмечалось, что мошенники могут с помощью ИИ сделать копию голоса близкого человека жертвы и обманом выманить деньги.