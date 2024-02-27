Прокуратура Алматы обратилась к горожанам

Напомним, недавно эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Особое внимание они уделили новым видам мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Отмечалось, что мошенники могут с помощью ИИ сделать копию голоса близкого человека жертвы и обманом выманить деньги.