Экс-депутата Белоусова объявили в международной розыск

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой судом первой инстанции был вынесен условный приговор — она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей.