Экс-депутата Белоусова объявили в международной розыск

«Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола — Белоусов находится и в международном розыске», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что 11 сентября 2023 года Белоусов был объявлен в федеральный розыск.
Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой судом первой инстанции был вынесен условный приговор — она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей.
В конце декабря 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу защиты экс-парламентария и отменил приговор ему и его теще, направив их дело на новое рассмотрение в ином составе в первую инстанцию — в Московский городской суд. Кассационной инстанцией были отменены все меры процессуального принуждения: штрафы, конфискация имущества, а также мера пресечения в отношении Вадима Белоусова в виде заочного ареста. Таким образом экс-депутат вернул себе статус несудимого, уточняла ранее в беседе с ТАСС его адвокат Людмила Айвар.
Государственная дума РФ 1 ноября прошлого года досрочно прекратила полномочия Белоусова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) за пропуски заседаний комитетов и комиссий. Основанием для досрочного прекращения полномочий, как подчеркивается в решении комиссии, стало неисполенение в течение 30 и более календарных дней обязанностей парламентария принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых он являлся.