В Новосибирске младенца, которого мать выкинула в мусорку, отдали его бабушке

Напомним, 22-летняя безработная Светлана Баштакова жила одна на съемной квартире. Соседи говорят, что у нее был парень, но они расстались. Рожала девушка 15 февраля в одиночестве в той же самой квартире: позже там найдут окровавленные простыни, бутылочку для детского питания. А еще выяснится, что у родной матери ребенка не было молока — она заказывала для младенца коровье через интернет.