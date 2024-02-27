В Новосибирске младенца, которого мать выкинула в мусорку, отдали его бабушке

Опека Центрального округа Новосибирска поставила точку в поисках опекуна для новорожденного, которого собственная мать выкинула в мусорный бак. Об этом КП-Новосибирск рассказали в мэрии города.
Напомним, 22-летняя безработная Светлана Баштакова жила одна на съемной квартире. Соседи говорят, что у нее был парень, но они расстались. Рожала девушка 15 февраля в одиночестве в той же самой квартире: позже там найдут окровавленные простыни, бутылочку для детского питания. А еще выяснится, что у родной матери ребенка не было молока — она заказывала для младенца коровье через интернет.
Через сутки камера видеонаблюдения зафиксирует, как Светлана хладнокровно несет пакет с новорожденным сыном через двор и выкидывает его в мусорку. На улице — тридцатиградусный мороз, из одежды на мальчике — пеленка и два пакета… Но случилось чудо: ребенка обнаружил случайный прохожий Иван Журавлев. Мужчина сначала услышал писк из контейнера, подумал, что это котенок. А когда развернул пакеты, ахнул — там живой младенец. Иван завернул его в свою куртку, отнес домой, вызвал скорую.
Полиция за час вычислила мать мальчика: на время следствия ее отправили в СИЗО, ей предстоит ответить за покушение на убийство.
Мальчик же оказался в отделении реанимации, он получил переохлаждение, но, к счастью, врачам быстро удалось стабилизировать его состояние. Опека тем временем решала дальнейшую судьбу новорожденного.
— Была проведена генетическая экспертиза, которая с вероятностью 99% подтвердила, что матерью ребенка является девушка, находящаяся под следствием, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.
На то, чтобы стать опекуном выброшенного в мусорку младенца, претендовали 300 человек (в основном бездетные пары, которые стояли в очереди усыновителей). А еще желание воспитывать мальчика изъявила его бабушка — мама арестованной Светланы.
— Бабушка подала заявление в опеку через три дня после того, как нашли мальчика, — 19 февраля, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии Новосибирска. — Обращений от других родственников новорожденного по вопросу оформления опеки не поступало.
В итоге после проверки съемной квартиры, в которой живет бабушка ребенка, ее состояния здоровья, опека пришла к выводу, что она может стать опекуном. И именно ей и решили отдать ребенка.
— На ребенка оформлено свидетельство о рождении, сведения о мальчике зарегистрировали в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, — продолжают в мэрии. — А сейчас организована работа по устройству ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства в семью бабушки.