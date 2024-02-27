Челябинского экс-депутата Вадима Белоусова объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы от Челябинской области объявили в международный розыск — он обвинялся в крупной взятке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Михаилом Юревичем получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.
Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград за взятку в размере 3 млрд рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2023 года Госдума прекратила полномочия Белоусова.
В декабре 2023 года Верховный суд отменил заочный приговор, удовлетворив кассационную жалобу защиты, и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола.