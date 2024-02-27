Челябинского экс-депутата Вадима Белоусова объявили в международный розыск

Мосгорсуд в августе 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград за взятку в размере 3 млрд рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2023 года Госдума прекратила полномочия Белоусова.