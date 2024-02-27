Почти сутки боролся за жизнь: в Крыму спасли краснокнижного дельфина, который выбросился на берег

Почти сутки длилась операция по спасению краснокнижной афалины, которая выбросилась на берег под Евпаторией. Местные жители обнаружили млекопитающее у кромки воды на пляже в Заозерном накануне утром. Обессилевший молодой самец двигал плавником и моргал, но уже не мог никуда уплыть.
Беднягу осмотрели прибывшие на место волонтеры Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». Афалине ввели лекарства и принялись поддерживать в ледяной воде, чтобы не дать умереть.
Важно было дождаться разрешения от Росприроднадзора и перевезти дельфина в крытый бассейн. Там его ждала помощь в комфортных условиях — в теплой воде и под постоянным наблюдением специалистов. Поздно вечером разрешительный документ на изъятие из природной среды и транспортировку был получен.
— Ближайший дельфинарий пошел нам навстречу, и разрешил разместить у себя дельфина на реабилитацию. Сейчас он находится в карантинном бассейне, ему оказывается вся необходимая помощь, — рассказали КП-Крым в Центре «Безмятежное море».
В карантинном бассейне, глубиной около пяти метров, самец почувствовал себя лучше. Он стал активнее, хотя и отказывался от еды. Специалисты отмечают положительную динамику и надеются на лучшее.
— Пережил ночь, визуально очень радует, особенно то, как он хорошо плавает. С нашими регулярными и очень тяжелыми пациентами даже поверить собственным глазам тяжело, — поделилась информацией соучредитель Центра «Безмятежное море» Анастасия Постникова.
Что стало причиной выброса, помогут определить результаты анализов, которые отправили в лабораторию почти сразу же. Зачастую такие действия китообразных обусловлены болезнями, с которыми дельфины не могут справиться самостоятельно.
К этому моменту, по словам Анастасии Постниковой, у дельфина диагностировали электролитные нарушения и обезвоживание. Наблюдение за ним продолжается.
Напомним, в Крыму нет стационарного центра для оказания помощи дельфинам. Волонтеры не один год собирают средства на его строительство.