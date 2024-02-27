Почти сутки боролся за жизнь: в Крыму спасли краснокнижного дельфина, который выбросился на берег

Почти сутки длилась операция по спасению краснокнижной афалины, которая выбросилась на берег под Евпаторией. Местные жители обнаружили млекопитающее у кромки воды на пляже в Заозерном накануне утром. Обессилевший молодой самец двигал плавником и моргал, но уже не мог никуда уплыть.