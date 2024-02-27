Шестилетняя девочка впала в кому в Шымкенте — ее мама ранее просила помощи у нового министра

«Девочка болеет и уже больше двух недель лежит в реанимации детской больницы Шымкента. У Аружан злокачественная опухоль. Родители хотят, чтобы ребенка обследовали в Астане, где есть “Национальный научный центр материнства и детства”. Но почему-то им там отказывают. Мама девочки просит, чтобы на их ситуацию обратила внимание новый министр здравоохранения. Акмарал Шарипбаевна, найдете время для больного ребенка?» — написал тогда Козачков.