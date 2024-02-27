Спасли жизнь свердловчанину, который упал с восьмого этажа

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Мужчина решил покурить и попытался открыть окно. Но не удержался и выпал из окна. Он пролетел 25 метров.
В местной больнице ему ввели мощное обезболивающее, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в медикаментозный сон. У мужчины были многочисленные гематомы и переломы. Дышать он не смог из-за серьезного ушиба легких.
«Врачи провели лапароскопическое исследование брюшной полости, чтобы устранить кровотечение, а также с помощью эффективной методики собрали воедино фрагменты сломанного бедра пациента», — сообщили в министерстве.
Мужчина заново научился дышать, говорить и ходить. Он уже выписан из больницы и вернулся домой.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге девушка выпала с 20-го этажа дома на улице Крауля.
По его словам, девушка после падения выжила. Она упала в кучу снега, которая была под окнами.