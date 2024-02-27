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Спасли жизнь свердловчанину, который упал с восьмого этажа

Врачи Североуральской городской больницы спасли жизнь 23-летнему местному жителю, который упал из окна восьмого этажа.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Мужчина решил покурить и попытался открыть окно. Но не удержался и выпал из окна. Он пролетел 25 метров.

В местной больнице ему ввели мощное обезболивающее, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в медикаментозный сон. У мужчины были многочисленные гематомы и переломы. Дышать он не смог из-за серьезного ушиба легких.

«Врачи провели лапароскопическое исследование брюшной полости, чтобы устранить кровотечение, а также с помощью эффективной методики собрали воедино фрагменты сломанного бедра пациента», — сообщили в министерстве.

Мужчина заново научился дышать, говорить и ходить. Он уже выписан из больницы и вернулся домой.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге девушка выпала с 20-го этажа дома на улице Крауля.

По его словам, девушка после падения выжила. Она упала в кучу снега, которая была под окнами.

здоровье