Российские войска освободили населенный пункт Северное

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.
Как рассказал РИА Новости источник в Южной группировке, Северное заняли бойцы мотострелкового полка, который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермского крае и ХМАО.
«Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата “Спарта” и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укрепленных позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские войска отбили девять контратак штурмовых групп в районах сел Новгородское, Первомайское и Петровское.
Потери ВСУ составили примерно 485 человек убитыми и ранеными, два танка, один из которых — американский Abrams, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фронта
На Купянском направлении Западная группировка заняла более выгодные позиции, нанесла огневое поражение противнику в районах сел Синьковка и Ивановка (Харьковская область) и отразила две контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Терн (ДНР). Противника потерял там около 30 военнослужащих, два автомобиля, две САУ — «Акация» и «Гвоздика».
На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ «Гвоздика».
На Южнодонецком направлении группировка «Восток» нанесла удары по подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразила три атаки 102-й бригады теробороны в районе Марфополя. Потери противника составили около 130 человек, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районе Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). ВСУ потеряли примерно 40 военнослужащих, две БМП, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 112 районах, уничтожив среди прочего склад топлива, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны.
Силы ПВО сбили украинский самолет Су-25, 69 дронов и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.