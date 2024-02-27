Российские войска освободили населенный пункт Северное

На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Антоновки (ДНР) и отразили семь контратак штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Украинская армия потеряла более 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артсистему М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, а также САУ «Гвоздика».