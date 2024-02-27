ВС РФ заняли более выгодные позиции на купянском и донецком направлениях

Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика», уточнили в военном ведомстве.