На купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика», уточнили в военном ведомстве.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад украинской армии в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка в ДНР.
«ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, а также гаубицу L119 производства Великобритании», — добавили в Минобороны.
Кроме того, российские военные заняли более выгодные позиции на херсонском направлении. Также были отражены три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении. Экипаж работал фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции — они помогают наносить точные удары без вхождения в зону работы систем противовоздушной обороны ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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