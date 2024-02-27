Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское ДНР и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.
«Потери противника составили до 130 военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, — говорится в сводке министерства.