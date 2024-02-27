Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Белорусский врач Андрей Богдан, руководитель Республиканского токсикологического центра, рассказал medvestnik.by о необычных случаях из своей практики.
Так, он вспомнил о пациенте, который отравился краской для принтера.
— Спросонья после алкогольной вечеринки молодой человек решил взбодриться с помощью кофе. Заваривал его, не включая свет в кухне, — рассказал врач. — Спустя пару часов после бодрящего напитка обнаружил, что кожа стала темно-синей, окрасились слизистые.
Мужчина провел в клинике две недели — краситель выводился из организма достаточно долго. Выяснилась и причина отравления.
— Ситуация прояснилась только тогда, когда девушка пришла его проведать и рассказала, что накануне оставила в банке из-под кофе порошковую краску для принтера, — поведал врач.