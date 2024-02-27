Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

— Спросонья после алкогольной вечеринки молодой человек решил взбодриться с помощью кофе. Заваривал его, не включая свет в кухне, — рассказал врач. — Спустя пару часов после бодрящего напитка обнаружил, что кожа стала темно-синей, окрасились слизистые.