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Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Врач-токсиколог рассказал, что стало с кожей пациента, отравившегося краской для принтера.

Белорусский врач Андрей Богдан, руководитель Республиканского токсикологического центра, рассказал medvestnik.by о необычных случаях из своей практики.

Так, он вспомнил о пациенте, который отравился краской для принтера.

— Спросонья после алкогольной вечеринки молодой человек решил взбодриться с помощью кофе. Заваривал его, не включая свет в кухне, — рассказал врач. — Спустя пару часов после бодрящего напитка обнаружил, что кожа стала темно-синей, окрасились слизистые.

Мужчина провел в клинике две недели — краситель выводился из организма достаточно долго. Выяснилась и причина отравления.

— Ситуация прояснилась только тогда, когда девушка пришла его проведать и рассказала, что накануне оставила в банке из-под кофе порошковую краску для принтера, — поведал врач.

несчастный случай
медицина