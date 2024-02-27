Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

На сообщение отреагировало американское издание National Interest, указав, танки M1 Abrams, один из которых был накануне уничтожен на Украине, «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных танков будут еще потери, и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».