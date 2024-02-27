Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

«Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что поражения нанесены 24-й и 110-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 103-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Также отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах поселка Новгородское, и сел Первомайское и Петровское в ДНР.
Днем ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы уничтожили первый танк Abrams Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.
На сообщение отреагировало американское издание National Interest, указав, танки M1 Abrams, один из которых был накануне уничтожен на Украине, «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных танков будут еще потери, и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».
Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение российской армией первого американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя американских танков и в целом оборонно-промышленный комплекс США, так как демонстрирует уязвимость американского оружия.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.