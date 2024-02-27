Из пожара спасли 18 задыхающихся жильцов дома в Новосибирске

В Новосибирске на улице Добролюбова произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на пятом этаже. Из-за сильного задымления жильцы этажов выше пятого начали сильно задыхаться и просили о помощи.
«При помощи спасательных устройств и автолестниц сотрудники МЧС России спасли 18 человек. Самостоятельно до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 25 человек. Погибших нет», — сообщает МЧС Новосибирской области.
Открытое горение спасателям удалось потушить за 25 минут. Внутри загоревшегося жилища на пятом этаже в момент пожара никого не было. Причину возгорания пока выяснить не удалось.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске признали противопожарные меры малоэффективными. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.