Под Волгоградом судят мужчину за убийство друга на ферме

Котельниковский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, жестоко убившего друга на ферме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело 39-летнего селянина нашли на территории животноводческого хозяйства в хуторе Семичный в декабре прошлого года. Несмотря на то, что преступник пытался скрыть улики, его сразу же вычислили.
— Между обвиняемым и его товарищем на фоне употребления спиртного произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес один удар в область шеи своего оппонента. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.
Затем убийца избавился от тела и выбросил нож в печь. Впоследствии он признался в содеянном. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.