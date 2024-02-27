Под Волгоградом судят мужчину за убийство друга на ферме

Котельниковский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, жестоко убившего друга на ферме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело 39-летнего селянина нашли на территории животноводческого хозяйства в хуторе Семичный в декабре прошлого года. Несмотря на то, что преступник пытался скрыть улики, его сразу же вычислили.