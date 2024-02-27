Житель Актобе отдал мошеннику 300 тысяч тенге, чтобы поставить машину на учет

Как сообщили в полиции, в отдел обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный мужчина обманным путем взял у него более 300 тыс. тенге якобы за помощь в постановке на учет автомобиля, пригнанного из ближнего зарубежья. Однако обещанную услугу он так и не оказал.