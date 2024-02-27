Энергоавария произошла в Западном округе Краснодара

В Краснодаре более 12 улиц остались без света. Отключение произошло в Западном округе из-за аварии.
«В результате повреждения на линии 6−10 кВ, отключены ПС “Нефтеперерабатывающий завод” “НПЗ-3” и 22 трансформаторные подстанции», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Пушкина, Советской, Кондратенко Николая, Октябрьской, Рашпилевской, Красина. Без электроэнергии остались улицы Затонная, Индустриальная, Оранжерейная, Речная, Станкостроительная, Постовая и другие.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.