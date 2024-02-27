Энергоавария произошла в Западном округе Краснодара

Так, свет погас в домах по улицам Пушкина, Советской, Кондратенко Николая, Октябрьской, Рашпилевской, Красина. Без электроэнергии остались улицы Затонная, Индустриальная, Оранжерейная, Речная, Станкостроительная, Постовая и другие.