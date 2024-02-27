У гостей провели обыски: В Краснодаре после перестрелки на свадьбе завели уголовное дело

В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2024 года свадебный кортеж перегородил проезжую часть Ейского шоссе. Нарядные автомобили гостей торжества не только заблокировали подъезд к остановке транспорта, устроили серьезную пробку в городе, но и мешали проезду экстренных служб.