У гостей провели обыски: В Краснодаре после перестрелки на свадьбе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после громкой свадьбы в Краснодаре. Участники торжества сначала перегородили дорогу в краевой столице, а потом и вовсе устроили стрельбу под окнами многоэтажки.
«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2024 года свадебный кортеж перегородил проезжую часть Ейского шоссе. Нарядные автомобили гостей торжества не только заблокировали подъезд к остановке транспорта, устроили серьезную пробку в городе, но и мешали проезду экстренных служб.
После этого празднующие переместились во двор многоэтажки, где один из приглашенных начал стрельбу.
«Находясь в общественном месте, подозреваемый, в присутствии большого количества людей, у дома по улице Душистой произвел из оружия несколько выстрелов в воздух», — уточнили в ведомстве.
Нарушителя допросили, его оружие изъяли для проведение баллистической экспертизы, в доме стрелка и других участников нашумевшей свадьбы провели обыски.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления», — рассказали в СУ СК России по краю.
К слову, ранее пресс-служба Управления МВД по Краснодару сообщала, что оружие, из которого производились выстрелы, не представляло угрозы для окружающих и не являлось боевым оружием.
Участник же громкого торжества, стрелявший в воздух, извинился за свой необдуманный поступок.