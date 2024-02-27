В зоне СВО погиб младший сержант из Пермского края Денис Выломов

Житель Пермского края, младший сержант Денис Выломов погиб в ходе проведения спецоперации, сообщил глава Горзнозаводского городского округа Вадим Лумпов. «С прискорбием сообщаю, что в ходе проведения спецоперации на территории Украины, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, 2 января 2024 года погиб наш земляк Выломов Денис Викторович», — рассказал Лумпов на своей странице в соцсети «Вконтакте».