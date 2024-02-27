Мэр Бугульмы предупредил о фейках про нападения на школы

Мэр Бугульмы Линар Закиров предупредил горожан о фейках о нападениях на местные школы. Ранее ложную информацию стали распространять в telegram-каналах.
Правоохранительные органы также подтвердили, что эти сообщения являются ложными. Вместе с тем полицейские усилили сегодня досмотр образовательных учреждений.
Градоначальник рекомендует блокировать такие каналы, а отправителей добавлять в «черный список». При возникновении подозрительных инцидентов следует позвонить по телефону 112, сообщил мэр в своем telegram-канале.
Напомним, ранее мошенники атаковали в Telegram главу Минэкологии Татарстана.