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Мэр Бугульмы предупредил о фейках про нападения на школы

Градоначальник рекомендует блокировать такие каналы.
Источник: Комсомольская правда

Мэр Бугульмы Линар Закиров предупредил горожан о фейках о нападениях на местные школы. Ранее ложную информацию стали распространять в telegram-каналах.

Правоохранительные органы также подтвердили, что эти сообщения являются ложными. Вместе с тем полицейские усилили сегодня досмотр образовательных учреждений.

Градоначальник рекомендует блокировать такие каналы, а отправителей добавлять в «черный список». При возникновении подозрительных инцидентов следует позвонить по телефону 112, сообщил мэр в своем telegram-канале.

Напомним, ранее мошенники атаковали в Telegram главу Минэкологии Татарстана.

образование