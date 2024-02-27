Минчанин в отместку за увольнение обворовал бывшего работодателя

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин из мести бывшему работодателю за увольнение решил его обворовать. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В Советское РУВД столицы обратился представитель столичной организации с заявлением о пропаже строительных инструментов стоимостью свыше Br1,6 тыс. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали вора, которым оказался 37-летний минчанин — бывший работник организации.



Установлено, что при увольнении мужчина не сдал ключи от помещения, где хранились строительные инструменты. Воспользовавшись этим, он похитил у бывшего работодателя имущество, которое сдал в ломбард.



Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело за кражу.