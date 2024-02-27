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За попытку незаконной продажи своей почки осудили жителя Актобе

25-летний житель города Актобе совершил покушение на незаконную сделку по продаже собственной почки. Объявление о сбыте органа он опубликовал в соцсети, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Торговца собственным органом удалось задержать при заключении сделки с условным покупателем. Последний оказал добровольное содействие полицейским.

«Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств», — сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.

Приговором суда мужчине назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За ним установили пробационный контроль.

Судебный акт еще не вступил в законную силу.