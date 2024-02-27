За попытку незаконной продажи своей почки осудили жителя Актобе

Торговца собственным органом удалось задержать при заключении сделки с условным покупателем. Последний оказал добровольное содействие полицейским.
«Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств», — сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.
Приговором суда мужчине назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За ним установили пробационный контроль.
Судебный акт еще не вступил в законную силу.