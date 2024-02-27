Бывшая главбух сельхозпредприятия в Петрикове похитила более Br40 тысяч — осудили на 5 лет

Сообщается, что с февраля 2015 года по июль 2023 года обвиняемая составляла ложные бухгалтерские документы по начислению и выплате себе зарплаты в завышенном объеме. Также неоднократно перечисляла с расчетного счета предприятия якобы подлежащие ей к выплате средства на свою банковскую карту, говорится в сообщении прокуратуры.