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Бывшая главбух сельхозпредприятия в Петрикове похитила более Br40 тысяч — осудили на 5 лет

Главный бухгалтер предприятия незаконно начислила себе более Br40 тысяч, пользуясь служебным положением. Об этом сообщает прокуратура Гомельской области.
Источник: Смартпресс

Обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере было предъявлено бывшему главному бухгалтеру предприятия «Птичь-Агро».

Сообщается, что с февраля 2015 года по июль 2023 года обвиняемая составляла ложные бухгалтерские документы по начислению и выплате себе зарплаты в завышенном объеме. Также неоднократно перечисляла с расчетного счета предприятия якобы подлежащие ей к выплате средства на свою банковскую карту, говорится в сообщении прокуратуры.

По такой схеме главбух незаконно получила свыше Br40 тысяч. На эту же сумму предприятию был причинен ущерб.

Фигурантка признала вину и возместила ущерб.

Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом Br115 базовых величин. Также на пять лет она лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей.