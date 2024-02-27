Бывшая главбух сельхозпредприятия в Петрикове похитила более Br40 тысяч — осудили на 5 лет

Обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере было предъявлено бывшему главному бухгалтеру предприятия «Птичь-Агро».
Сообщается, что с февраля 2015 года по июль 2023 года обвиняемая составляла ложные бухгалтерские документы по начислению и выплате себе зарплаты в завышенном объеме. Также неоднократно перечисляла с расчетного счета предприятия якобы подлежащие ей к выплате средства на свою банковскую карту, говорится в сообщении прокуратуры.
По такой схеме главбух незаконно получила свыше Br40 тысяч. На эту же сумму предприятию был причинен ущерб.
Фигурантка признала вину и возместила ущерб.
Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом Br115 базовых величин. Также на пять лет она лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей.