Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — сказал он.

Источник: РИА Новости

Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.

Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.