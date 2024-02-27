В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — сказал он.
Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.