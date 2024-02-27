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«Айдар»* внесли в реестр террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинское террористическое сообщество «Айдар»* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Источник: © РИА Новости

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Террористическое сообщество “Айдар”, значится в документе.

В конце прошлого года «Айдар»* внесли в федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с российским законодательством. Основанием стало решение Южного окружного военного суда от 25 сентября.

Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, в России запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

«Айдар» создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация «Правый сектор»* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.

* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.

ФСБ