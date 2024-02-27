«Айдар»* внесли в реестр террористов и экстремистов

Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, в России запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.