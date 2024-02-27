Подробности жестокого убийства женщины на съемной квартире в Шымкенте озвучили в суде

«29 июня подсудимый предварительно договорился с потерпевшей — гражданкой Республики Узбекистан — о встрече. Встретились они в Шымкенте, в доме по улице Тауке Хана. После чего у них произошел добровольный половой контакт. Затем, после полового контакта, у них началась ссора. Причина — подсудимый не смог найти свой сотовый телефон в этой квартире. Ссора переросла в драку, в результате чего подсудимый, взяв шнур от кроссовок, обмотав шею потерпевшей, задушил ее. Деяния подсудимого органами уголовного преследования квалифицированы по статье 99 — убийство. В судебном заседании установлено, что его деяния квалифицированы правильно», — рассказал корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Сырым Джаксылыков.