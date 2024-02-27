Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые… Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г. р., г. Фергана Узбекской ССР», — говорится в перечне.

Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, Баратов* в «Одноклассниках» прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов

Интернет