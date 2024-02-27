Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

По версии следствия, Баратов* в «Одноклассниках» прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.