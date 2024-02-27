Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам «Азова»*

В суде в Донецке все обвиняемые заявляли, что не согласны с обвинением, и вину не признали. Впоследствии, как сообщал судья на заседании уже в Ростове-на-Дону, всех пятерых, согласно информации из министерства юстиции ДНР, передали «уполномоченным лицам» для обмена пленными.