Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам «Азова»*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону по рассматриваемому заочно делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов»*, запросил обвиняемым от 5 до 21 года колонии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, прошу назначить каждому из них наказание в виде 21 года колонии, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы и Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы», — сказал прокурор.
Кроме того, гособвинитель ходатайствовал об объявлении их в розыск и избрании им заочного ареста.
Следующее заседание суда назначено на 14.00 мск 9 апреля.
Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых.
В августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Британцу Эндрю Хиллу — «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а британцу Дилану Хили — «пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
В суде в Донецке все обвиняемые заявляли, что не согласны с обвинением, и вину не признали. Впоследствии, как сообщал судья на заседании уже в Ростове-на-Дону, всех пятерых, согласно информации из министерства юстиции ДНР, передали «уполномоченным лицам» для обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.