Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже

Как отмечает Astana TV, огонь охватил мягкую мебель и часть автомобиля, когда в закрытом помещении находился 44 летний хозяин гаража. Огнеборцы, рискуя жизнями, предотвратили взрыв двух газовых баллонов.
Уточняется, что мужчину успели спасти, однако отравление угарным газом сказалось на самочувствии. Пострадавшего доставили в больницу. Спасатели же говорят, если бы газовые баллоны емкостью 17 и 27 литров не успели вынести, они бы взорвались и разрушили ближайшие постройки.
«Произошло горение мебели внутри гаража на площади 6 кв. м, а также от высокой температуры повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля Volkswagen Golf».
В результате пожара силами ДЧС из гаража спасен и госпитализирован в больницу мужчина 1980 года рождения.
Ранее сообщалось, что на карагандинском заводе произошел пожар.