Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже

Уточняется, что мужчину успели спасти, однако отравление угарным газом сказалось на самочувствии. Пострадавшего доставили в больницу. Спасатели же говорят, если бы газовые баллоны емкостью 17 и 27 литров не успели вынести, они бы взорвались и разрушили ближайшие постройки.