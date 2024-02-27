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Проведение операции «Перехват» в Джанкое — фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана «Перехват» из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Источник: РИА "Новости"

Во вторник некоторые Telegram-­каналы сообщили о том, что в Джанкое якобы объявили план «Перехват» из-за обнаружения подозрительной группы людей возле военного аэродрома.

«В интернете появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана “Перехват” по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.

Ранее власти Крыма опровергли информацию о том, что в регионе якобы прекратила работу сеть государственных аптек «Крым-Фармация».