Проведение операции «Перехват» в Джанкое — фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана «Перехват» из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.