Проведение операции «Перехват» в Джанкое — фейк

Во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что в Джанкое якобы объявили план «Перехват» из-за обнаружения подозрительной группы людей возле военного аэродрома.
«В интернете появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана “Перехват” по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Ранее власти Крыма опровергли информацию о том, что в регионе якобы прекратила работу сеть государственных аптек «Крым-Фармация».