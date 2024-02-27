Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Минска

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на втором этаже ресторана «РИО» по ул. Я. Купалы, 25, сообщает Telegram-канал МЧС Беларуси.
О том, что в ресторане возник пожар, стало понятно в результате сработки речевого оповещения, уточнили в ведомстве. Там также отметили, что возгорание произошло в помещении кухни.
До прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировали 35 человек. Пострадавших не обнаружено.
«Пожаром повреждено около 17 кв. метров подвесного потолка. Для ликвидации возгорания привлекалось 14 единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства.
Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, произошло загорание проводов и подвесного потолка.
Легендарный ресторан «Журавинка»
Многим минчанам хорошо известно здание на набережной Свислочи, расположенное по адресу Янки Купалы, 25. Это многофункциональный комплекс, имеющий в своей структуре отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе. Ранее здесь находился ресторан «Журавинка», просуществовавший более 50 лет.
В октябре 2021 года здание ресторана выставили на продажу.