Диагноз с девятой попытки: врачей из Петропавловска обвиняют в некомпетентности

«Нам предлагали препараты от астмы, небулайзер, пульмикорт, беродуал. У нее всё раздражалось и всё доходило до рвоты. Ребёнок абсолютно не ел. Через полчаса после КТ приходит мне диагноз — двусторонняя пневмония верхнедолевая очаговая с бронхоэкстазами, тяжем и фиброзом. Как я должна была реагировать на это всё? Я билась в истерике. После чего на утро приходит врач с опущенной головой и говорит — да, конечно, вам не надо здесь лежать», — рассказала мать девочки.