Пьяные пассажиры сорвали стоп-кран в поездах

В тот же день, аналогичный случай произошел и на перегоне Алга-Бестамак в пути следования пассажирского поезда сообщением Алматы-Актобе. В этот раз стоп-кран был сорван 63-летним пассажиром в нетрезвом состоянии. Пожилой мужчина привлечен к ответственности и оштрафован на 10 МРП.