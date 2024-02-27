Во Франции начали проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия

Недавнее расследование — не первый оружейный скандал, связанный с именем Алена Делона. В 2013 году его младший сын Ален-Фабьен был приговорен к пяти месяцам условно. Наказание было связано с тем, что в 2011 году на вечеринке в Женеве, которую устроил на тот момент 16-летний Ален-Фабьен, его сверстница получила огнестрельное ранение в живот. Причиной случайного выстрела стало то, что сын Делона не поделил пистолет с другим участником вечеринки.