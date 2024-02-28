В сети появились ролики с падением неопознанного объекта в Челябинской области. Как это прокомментировали в правительстве

В соцсетях появились видео с моментом падения неопознанного объекта в Челябинске. В роликах под разным ракурсом показывается, как нечто похожее на комету летит над небом и приземляется за пределами города.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений о произошедшем не поступало. В правительстве региона рассказали, что все эти ролики являются фейками.
— Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе правительства региона.
В соцсетях жители города тоже заявляют, что не видели никаких вспышек.
— Мой сын-школьник и то лучше такой монтаж сделал бы.
— Комета слишком компьютерная получилась, не верю.
— Как-то плавно летит это НЛО, да и вспышка не слишком ослепительная. Когда метеорит в 2013 году упал, небо очень яркое было.
— Снега мало на дороге, что-то подозрительно.