Число пострадавших в результате обстрела брянского села выросло до пяти

Сегодня губернатор также заявил, что два БПЛА предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили беспилотники, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, сегодня был обстрелян брянский поселок Белая Березка. Никто не пострадал, были частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение, сообщал Александр Богомаз.