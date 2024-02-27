Число пострадавших в результате обстрела брянского села выросло до пяти

Об обстреле поселка Суземки Александр Богомаз сообщил ранее сегодня, 27 февраля. Изначально было известно о трех пострадавших. При обстреле было частично повреждено административное здание.
Сегодня губернатор также заявил, что два БПЛА предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили беспилотники, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, сегодня был обстрелян брянский поселок Белая Березка. Никто не пострадал, были частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение, сообщал Александр Богомаз.
Эрдни Кагалтынов