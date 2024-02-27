Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро

Человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.