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Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро

Человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Источник: РИА "Новости"

— На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

2 февраля на центральном участке Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов из-за человека на пути. Позднее в ведомстве отметили, что движение осуществляется в соответствии с графиком.

Вечером 1 февраля на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно о смерти упавшего.

Аналогичная ситуация произошла утром 30 января. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

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