Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро

— На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.
2 февраля на центральном участке Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов из-за человека на пути. Позднее в ведомстве отметили, что движение осуществляется в соответствии с графиком.
Вечером 1 февраля на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно о смерти упавшего.
Аналогичная ситуация произошла утром 30 января. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.