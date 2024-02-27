Движение поездов на Замоскворецкой линии метро ввели в график

Движение поездов на южном участке Замоскворецкой линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом заявили в телеграм-канале столичного Дептранса.
О временном увеличении интервалов движения составов стало известно в 22:03. Причиной тому стал человек, который оказался на путях. Уже в 22:09 поезда стали вводиться в график. О состоянии человека не сообщается.
Ранее, 4 февраля, сообщалось о увеличении интервалов движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому послужила проверка состава.