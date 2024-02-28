В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета

Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования, базированные в городе Лаге на севере ФРГ из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М. Об этом говорится в их сообщении в соцсети Х.