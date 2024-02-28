В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что самолеты ВВС Германии были подняты в воздух 26 февраля. Операция завершилась после установления визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов.
31 января ВВС Германии также подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве около острова Рюген.