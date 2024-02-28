Двух пассажиров оштрафовали за срыв стоп-крана в поездах в Актюбинской области

С начала года сотрудниками ДП на транспорте выявлено 12 935 административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения — 1048. А также было зарегистрировано 10 случаев срывов стоп-крана.
— 24 февраля на перегоне Тассай-Шалкар Актюбинской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением Мангышлак-Алматы из-за срыва стоп-крана. Незапланированная стоянка поезда составила 8 минут.
В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 34-летний житель Кызылординской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал стоп-кран. Согласно заключению медицинского освидетельствования у задержанного выявлено алкогольное опьянение средней степени.
Правонарушитель по акту был снят с поезда и привлечен к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и незаконное без надобности остановку поезда. Он оштрафован на 10 МРП.
В тот же день аналогичный случай произошел и на перегоне Алга-Бестамак в пути следования пассажирского поезда сообщением Алматы-Актобе. В этот раз стоп-кран был сорван 63-летним пассажиром в нетрезвом состоянии. Пожилой мужчина привлечен к ответственности и оштрафован на 10 МРП.
— Срыв стоп-крана в поезде без веского основания — это правонарушение, влекущее за собой административную ответственность. В результате срывов стоп-крана нарушается график движения поездов, причиняются неудобства пассажирам, из-за внезапного резкого торможения создается угроза травмирования пассажиров и работников поездных бригад.