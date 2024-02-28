Казахстанца осудили за попытку продать свою почку

Выснилось, что 25-летний житель Актобе опубликовал в социальной сети объявление о продаже своей почки по договорной цене. Его задержали при заключении сделки с условным покупателем, который решил добровольно помочь сотрудникам полиции..
Дело рассматривал Кокшетауский городской суд.
«Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговором суда ему назначен год и шесть месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль».